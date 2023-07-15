В Ростовской области зафиксированы три случая энтеровирусной инфекции

Осложнения инфекции вызывают грозные заболевания, которые могут привести к самым трагичным последствиям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три лабораторно подтвержденных случая заболевания энтеровирусной инфекцией зафиксировано в Ростовской области с начала 2023 года, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

- Проведенный комплекс противоэпидемических мероприятий позволил не допустить распространение инфекции, - заметили в ведомстве.

По оценке эпидемиологов, уровень заболеваемости энтеровирусом на Дону по сравнению с прошлым годом не вырос. При этом стоит быть бдительными: так, в 2020 году было выявлено 20 случаев заражения — в семь раз больше нынешних показателей.

Несмотря на невысокий уровень заболеваемости, в ведомстве сохраняют бдительность. Осложнения опасной инфекции — это грозные заболевания, такие как менингит и энцефалит. Также энтеровирус может привести к коньюктивиту и проблемам с дыханием. Первые симптомы инфекции — озноб, диарея, повышенная температура тела, после появляются сыпь и боль в горле.

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