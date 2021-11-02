Менингит и отек легких: какую опасность таит в себе обычный грипп, рассказали ростовские врачи

По мнению врачей, единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики Ростова-на-Дону бьют тревогу не только из-за covid-19, но и из-за гриппа, сезон которого уже наступает. По словам специалистов, заболевание, на первый взгляд кажущееся безопасным, может привести к катастрофическим последствиям, в том числе – и к смерти. В Управлении здравоохранения донской столицы рассказали, какие же опасности таит в себе грипп.

ДВЕ ГРУППЫ ОСЛОЖНЕНИЙ

Так, после перенесенного заболевания, могут возникнуть осложнения. Они делятся на две группы.

- Первая непосредственно связана с течением гриппа. Осложнения могут быть следующими: геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, миокардит, инфекционно-токсический шок, - рассказали в пресс-службе ведомства.

А вторая группа осложнений возникает из-за того, что к гриппу присоединяется бактериальная инфекция. Наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония.

- Пневмония может быть как первичная, которая развилась сразу, а может быть вторичной – возникшей на фоне присоединения бактериальной инфекции. Бактериальные агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию – пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии развиваются спустя 4-5 дней с момента начала заболевания. Вирусная пневмония может протекать совместно с бактериальной, присоединившейся позднее, - продолжили в горздраве.

По словам специалистов, эти осложнения могут привести к летальному исходу

НИКАКОГО САМОЛЕЧЕНИЯ!

- Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне данного осложнения возникает серьезнейшая дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с жизнью, - говорят эксперты.

Кстати, не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, менингит, сепсис.

- Токсическое поражение сердечной мышцы, как осложнение гриппа особенно опасно для пожилых людей и детей. Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, спутанным сознанием, головной болью, рвотой. При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного наблюдаются судороги, расстройство сознания. Такие осложнения нередко приводят к смерти вследствие остановки дыхания, - сказали в горздраве.

При этом, по мнению врачей, единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. А самолечение - не допустимо. При первых симптомах заболевания следует сразу обращаться к врачу.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как коронавирус убивает пожилых людей.

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