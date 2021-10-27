В донском регионе прививку от гриппа сделали уже более миллиона человек

В Ростовской области привились более миллиона человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области прививку от гриппа сделали уже более миллиона человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время привиты уже более 180 тысяч детей и свыше 837 тысяч взрослых. За счет работодателей прививку сделали 45 664 человека. Общее число привитых против гриппа в регионе составляет 25,4 % от общего числа населения.

- Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки, - говорится в тексте сообщения.

В этом году в планах привить от гриппа не менее 60% жителей Дона. В группу риска в люди, имеющие хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение, люди старшего возраста и дети, потому что у них болезнь развивается стремительно. Сейчас появилась еще одна группа риска - переболевшие COVID-19.

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