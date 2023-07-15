В Ростове директор фирмы по продаже топлива задолжал работникам 1,3 млн рублей

Десять сотрудников не получали зарплату два с лишним месяца. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону директор фирмы по оптовой продаже топлива задерживал зарплату своим сотрудникам и задолжал им 1,3 миллиона рублей. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

После того как в правоохранительные органы поступила жалоба, прокуратура Ленинского района Ростова провела проверку.

- Выяснилось, что работодатель, имея финансовую возможность, не выплатил заработную плату десяти сотрудникам дольше двух месяцев. Общая сумма задолженности составила более 1,3 миллиона рублей, - прокомментировали в ведомстве. - Покуратурой с целью защиты прав граждан были приняты меры реагирования.

В результате руководитель коммерческого предприятия устранил нарушения и полностью погасил задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками.

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