В Ростовской области местный бизнесмен задолжал своим подчиненным более 300 тысяч рублей

Донской бизнесмен задолжал подчиненным более 330 тысяч рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области бизнесмен ответит за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

Следователи выяснили, что в Сальском районе местный бизнесмен с июля 2020 года по февраль 2021 не выплачивал заработную плату трем своим сотрудникам. Стоит отметить, что на счету организации имелись необходимые для этого средства. Таким образом начальник задолжал своим подчиненным более 330 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

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