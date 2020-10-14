Ростовская компания задолжала сотрудникам более шести миллионов рублей

Ростовская фирма задолжала сотрудникам крупную сумму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице одна из местных компаний задолжала сотрудникам крупную сумму.

В ходе следствия стало известно, что 90 работников не получали заработную плату в течение двух месяцев. Общая сумма долга превысила шесть миллионов рублей. Стоит отметить, что работодатель имел возможность выплачивать деньги своим подопечным, так как на счета компании они поступали в полном объеме. От владельца потребовали незамедлительно устранить нарушения.

- Виновников привлекли к ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей. После этого сотрудникам перечислили деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В отношении директора фирмы было возбуждено уголовное дело. В случае достаточного количества доказательств ему грозит наказание в виде трех лет лишения свободы, которые он проведет в колонии.

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По сумме невыплаченных кредитов компаний Ростовская область занимает второе место по ЮФО.

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