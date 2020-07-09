Донские предприятия задолжали банкам больше 600 миллиардов рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T16:17:51+03:00

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По итогам первого квартала 2020 года Ростовская область заняла второе место по сумме кредиторской задолженности предприятий среди всех регионов Южного федерального округа. Всего донские компании не выплатили займы на 672 миллиарда рублей. Соответствующую информацию предоставили на сайте Ростовстата.

По официальным данным, опережает донской регион только Краснодарский край, где предприятия должны чуть больше 898 миллиардов рублей. Самые низкий показатель - в Республики Калмыкии. Там компания не выплатили 14,8 миллиардов рублей.

Интересно, что Ростовская область за первые три месяца этого года увеличила показатель по задолженности на 16,8%. Самое большой рост - в Адыгее - 19,7%. Можно сделать вывод, что

Специалисты статистики отметили, что донской регион за два зимних месяца 2020 года направил в консолидированный бюджет России 27,9 миллиардов рублей. Для сравнения Краснодарский край показал сумму в 39,5 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU