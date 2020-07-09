2020-07-09T16:17:51+03:00
Экономика

Донские предприятия задолжали банкам больше 600 миллиардов рублей

По сумме невыплаченных кредитов компаний Ростовская область занимает второе место по ЮФО
Дадаян Давид
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Данные привели в Ростовстате.Данные привели в Ростовстате.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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По итогам первого квартала 2020 года Ростовская область заняла второе место по сумме кредиторской задолженности предприятий среди всех регионов Южного федерального округа. Всего донские компании не выплатили займы на 672 миллиарда рублей. Соответствующую информацию предоставили на сайте Ростовстата.

По официальным данным, опережает донской регион только Краснодарский край, где предприятия должны чуть больше 898 миллиардов рублей. Самые низкий показатель - в Республики Калмыкии. Там компания не выплатили 14,8 миллиардов рублей.

Интересно, что Ростовская область за первые три месяца этого года увеличила показатель по задолженности на 16,8%. Самое большой рост - в Адыгее - 19,7%. Можно сделать вывод, что

Специалисты статистики отметили, что донской регион за два зимних месяца 2020 года направил в консолидированный бюджет России 27,9 миллиардов рублей. Для сравнения Краснодарский край показал сумму в 39,5 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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