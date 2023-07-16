В центре Ростова мужчина со шлакоблоком напал на салон красоты

При ЧП люди не пострадали. Только стекло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные в центре Ростова-на-Дону неизвестный мужчина со шлакоблоком наперевес атаковал салон красоты на Буденновском проспекте. Кадры с камеры наблюдений, попавшие в городские паблики, активно обсуждают ростовчане. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

На вызов прибыли сотрудники отдела полиции № 5 и выяснили, что неизвестный пытался попасть в закрытый салон красоты.

- Со слов сотрудницы, находящейся на тот момент в помещении, мужчина был в состоянии опьянения. Он дергал ручку двери, но, когда понял, что ему не откроют, взял тяжелый предмет и ударил им по стеклу, после чего скрылся, - рассказали в донском главке.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины.

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