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НовостиПроисшествия16 июля 2023 11:42

В центре Ростова мужчина со шлакоблоком напал на салон красоты

Со слов работницы, когда он понял, что ему не откроют, разбил стекло
Татьяна ТИХОНОВА
При ЧП люди не пострадали. Только стекло.

При ЧП люди не пострадали. Только стекло.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные в центре Ростова-на-Дону неизвестный мужчина со шлакоблоком наперевес атаковал салон красоты на Буденновском проспекте. Кадры с камеры наблюдений, попавшие в городские паблики, активно обсуждают ростовчане. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

На вызов прибыли сотрудники отдела полиции № 5 и выяснили, что неизвестный пытался попасть в закрытый салон красоты.

- Со слов сотрудницы, находящейся на тот момент в помещении, мужчина был в состоянии опьянения. Он дергал ручку двери, но, когда понял, что ему не откроют, взял тяжелый предмет и ударил им по стеклу, после чего скрылся, - рассказали в донском главке.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины.

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