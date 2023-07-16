В Ростове гостиницу «Якорь» на набережной признали памятником и взяли под охрану государства

Узнаваемое здание стало объектом культурного наследия. Фото: Денис Демков

Здание гостиницы «Якорь» на набережной Ростова-на-Дону и еще три строения по адресу Береговая, 10, государство взяло под охрану. Строения включены в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации как ОКН регионального значения. Об этом сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Вместе с принятым документом утверждена охранная зона, в которой запрещено капитальное строительство. Нельзя изменять вид зданий.

Напомним, ростовские общественники давно требовали признать комплекс зданий объектом культурного наследия и передать под охрану государства, чтобы обезопасить от кардинальных ремонтов и переделок. После комплекса экспертиз здания, возведенные в 1977 году, признаны ценными для города. Сегодня здание «Якоря» - одно из самых узнаваемых на береговой линии.

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