В Ростовской области при столкновении легковушки и фуры погиб водитель

Осколки сбитой машины протянулись на десятки метров по трассе. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В воскресенье, 16 июля, в Ростовской области произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись фура и легковушка, отчего погиб человек. О происшествии рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

- В 15.45 водитель за рулем «ВАЗ 21099», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с едущим навстречу грузовым автомобилем Scania под управлением 45-летнего водителя, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате аварии от полученных травм на месте ДТП еще до приезда скорой помощи скончался водитель «девяносто девятой».

- Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, - добавили в ведомстве.

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