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НовостиОбщество17 июля 2023 5:04

В Ростовской области мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения
Екатерина ПОПОВА
22-летний мужчина сел за руль чужой машины и поехал по своим делам.

22-летний мужчина сел за руль чужой машины и поехал по своим делам.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Орловском районе Ростовской области полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в угоне чужой «Лады Гранты». Об этом сообщили в донской пресс-службе МВД.

По предварительным данным, молодой местный житель прогуливался по улицам и увидел автомобиль, в котором были оставлены ключи от замка зажигания. Будучи пьяным, 22-летний мужчина сел за руль чужой машины и поехал по своим делам. Но не справился с управлением и врезался в другое авто.

Хозяин же «Лады Гранты» вовремя заметил пропажу. По словам потерпевшего, он уставший приехал с работы, поэтому бросил машину возле двора и пошел спать. А когда проснулся, автомобиля уже не было.

Полицейские составили ориентировку и передали ее патрулирующим нарядам. И, когда сотрудники ГИБДД приехали на место того самого ДТП, узнали угнанную машину.

В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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