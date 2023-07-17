В Ростовской области мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

22-летний мужчина сел за руль чужой машины и поехал по своим делам. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Орловском районе Ростовской области полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в угоне чужой «Лады Гранты». Об этом сообщили в донской пресс-службе МВД.

По предварительным данным, молодой местный житель прогуливался по улицам и увидел автомобиль, в котором были оставлены ключи от замка зажигания. Будучи пьяным, 22-летний мужчина сел за руль чужой машины и поехал по своим делам. Но не справился с управлением и врезался в другое авто.

Хозяин же «Лады Гранты» вовремя заметил пропажу. По словам потерпевшего, он уставший приехал с работы, поэтому бросил машину возле двора и пошел спать. А когда проснулся, автомобиля уже не было.

Полицейские составили ориентировку и передали ее патрулирующим нарядам. И, когда сотрудники ГИБДД приехали на место того самого ДТП, узнали угнанную машину.

В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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