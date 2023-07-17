Автобусы из Ростова в Крым отменили после ЧП на Крымском мосту

Отменены все пассажирские маршруты, которые проходят через Крымский мост Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 17 июля власти Ростовской области прояснили ситуацию с работой пассажирского транспорта, следующего через Крымский мост. Комментарий Минтранса региона предоставили в пресс-центре донского правительства.

- В связи с введением ограничения движения по Крымскому мосту отменены все маршруты пассажирского транспорта, проходящие по данному объекту транспортной инфраструктуры. Информация о возобновлении движения по маршрутам, конечной точкой которых является Республика Крым, будет доведена дополнительно, - сообщили жителям Дона.

В справочной службе автовокзалов региона журналисту «КП - Ростов-на-Дону» не смогли подробно разъяснить ситуацию. Вопросы, связанные с билетами, в настоящее время лучше лично прояснять в кассах вокзалов.

К слову, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал упорядочить автотрафик, следующий в сторону Крыма и обратно. Донской глава поручил оперативно минимизировать неудобства для автомобилистов.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. По данным главы республики Сергея Аксенова, место происшествия уже осмотрели правоохранительные органы и все ответственные службы. Уже известно о возобновлении железнодорожного сообщения из Крыма. Сейчас принимаются все необходимые меры для полного открытия движения.

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