В Ростовской области упорядочат автотрафик после ЧП на Крымском мосту

Речь идет о сухопутных маршрутах, которые идут через новые российские регионы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал упорядочить в регионе автотрафик, следующий в сторону Крыма и обратно. Об этом глава региона рассказал сегодня, 17 июля, в Telegram.

- В связи с ЧП на Крымском мосту принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, - написал Василий Голубев.

Ранее стало известно, что отменили автобусы, маршруты которых проходят через Крымский мост.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. По данным главы республики Сергея Аксенова, место происшествия уже осмотрели правоохранительные органы и все ответственные службы. Сейчас принимаются меры «для восстановления ситуации».

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