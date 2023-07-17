Игроки СКА Ростов задержались после выездного матча из-за ЧП на Крымском мосту

Вчера ростовский «СКА» играл с «Севастополем»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Игроки футбольной команды СКА Ростов-на-Дону не смогли вовремя выехать домой в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов.
- В связи с ситуацией, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная Национальная Лига находится на связи с клубами. Вчера ростовский «СКА» играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму, - рассказал Наиль Измайлов.
Немного позже уточняющий комментарий поступил от генерального директора ФК СКА Ростов-на-Дону Бориса Гузиева.
- Сегодня ночью команда возвращалась из Севастополя. Никто из игроков и сопровождающих не пострадал. Мы уже обеспечили команду и болельщиков всем необходимым, уже сейчас ребята едут домой, - сообщил Борис Гузиев.
Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. По данным главы республики Сергея Аксенова, место происшествия уже осмотрели правоохранительные органы и все ответственные службы. Сейчас принимаются меры для полного восстановления транспортного сообщения.
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