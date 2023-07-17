Проезд транспорта организовали через Ростовскую область после ЧП на Крымском мосту

Сейчас принимаются меры для полного восстановления транспортного сообщения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 17 июля, водителям рекомендовали добираться в Крым через Ростовскую область и новые регионы России. Использовать альтернативный маршрут необходимо из-за повреждения дорожного полотна на пролетах Крымского моста.

- Доступно передвижение по альтернативному маршруту по новым регионам. Просим выбирать объездной путь, - говорится на сайте Минтранса России.

Такую же просьбу к автолюбителям в своем видеообращении озвучил и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Отметим, ранее сообщалось о возможности проехать из Ростова-на-Дону мимо Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Место происшествия уже осмотрели правоохранительные органы и все ответственные службы.

Сейчас принимаются меры для полного восстановления транспортного сообщения. Проезд машин по путепроводу пока закрыт, однако уже восстановлено поездов.

- Те, кто отправился на своей машине в сторону Крыма, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить транспорт на стоянке около железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 10 часов, - добавили в Минтрансе России.

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