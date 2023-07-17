Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 11:48

Проезд транспорта организовали через Ростовскую область после ЧП на Крымском мосту

Водителям следует выбирать альтернативный маршрут
Ангелина СКИБА
Сейчас принимаются меры для полного восстановления транспортного сообщения

Сейчас принимаются меры для полного восстановления транспортного сообщения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 17 июля, водителям рекомендовали добираться в Крым через Ростовскую область и новые регионы России. Использовать альтернативный маршрут необходимо из-за повреждения дорожного полотна на пролетах Крымского моста.

- Доступно передвижение по альтернативному маршруту по новым регионам. Просим выбирать объездной путь, - говорится на сайте Минтранса России.

Такую же просьбу к автолюбителям в своем видеообращении озвучил и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Отметим, ранее сообщалось о возможности проехать из Ростова-на-Дону мимо Мариуполя, Бердянска, Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Место происшествия уже осмотрели правоохранительные органы и все ответственные службы.

Сейчас принимаются меры для полного восстановления транспортного сообщения. Проезд машин по путепроводу пока закрыт, однако уже восстановлено поездов.

- Те, кто отправился на своей машине в сторону Крыма, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить транспорт на стоянке около железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 10 часов, - добавили в Минтрансе России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт трассы А-280 остановят из-за пробки на границе Ростовской области с ДНР

Дорожные работы отложили до нормализации автомобильного трафика (подробности)