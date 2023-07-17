Ремонт трассы А-280 остановят из-за пробки на границе Ростовской области с ДНР

Затор собрался из-за дорожных работ. Фото: портал «Яндекс. Карты»

Дорожный затор на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики собрался из-за ремонтных работ. Такое объяснение днем 17 июля поступило от пресс-службы регионального министерства транспорта.

- Сейчас на участке федеральной трассы ведется капитальный ремонт. Для стабилизации движения работы на трассе «А-280» будут временно прекращены до нормализации трафика, - сообщили в ведомстве.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», машины сейчас стоят в районе хутора Максимов. Пробка наблюдается в обе стороны, в одном из направлений в полдень 17 июля она составляет около 4 км.

Добавим, сейчас в Неклиновском районе функционируют перехватывающие парковки для грузовиков. Территория около хутора Русский колодец обеспечена электроэнергией, оборудованы туалеты, расположена палатка-столовая, мусорные баки.

- Формируется перехватывающая парковка в районе села Самбек. Там также в ближайшее время появится необходимая инфраструктура, - проинформировали в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

К слову, сложности с проездом сегодня также наблюдались и на трассе М-4 «Дон». На одном из участков произошло два ДТП. К этому моменту последствия аварий уже ликвидировали, сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев потребовал упорядочить автотрафик на территории донского региона.

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