В Ростовской области организовали телемост с бойцами СВО и их близкими

Военные успешно выполняют поставленные задачи Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области организовали телемост для бойцов специальной операции, которые служат в ДНР, и их близких. Общение состоялось в студиях, оборудованных в Ростове-на-Дону и Зерноградском районе, сообщают власти.

Военные рассказали своим мамам, отцам, женам и детям о службе и буднях в артиллерийском подразделении. Отметили, что настроение у них боевое, задачи выполняются успешно.

После этого участники видеовстречи поговорили о мирной жизни: о родне, детях, уборке урожая. Очень обрадовался, увидев папу не экране, 3-летний мальчик. Военные были счастливы пообщаться, улыбались и передавали приветы.

- Вернемся только с победой, - подчеркнули бойцы.

Добавим, в этот же день по поручению главы донского региона Василия Голубева военнослужащим доставили радиостанции, тепловизоры, квадрокоптер, дизельный генератор, маскировочные сети и блокиратор дронов.

- Ростовская область со своими земляками находится на постоянной связи, регулярно передаем помощь, причем все заявки отрабатываем в максимально короткие сроки. Еще одна цель таких поездок - поговорить с бойцами, узнать об их проблемных вопросах, - прокомментировал заместитель губернатора Вадим Артемов.

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На площадки имеют право также члены семей погибших бойцов (подробности)