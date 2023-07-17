Призывники несут службу в ЮВО и в воинских частях Черноморского флота Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 5 тысяч призывников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных сил России по итогам весеннего призыва 2023 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Норма призыва выполнена полностью. Наши земляки несут службу в частях ЮВО, на боевых кораблях и в воинских частях Черноморского флота, в соединениях, комплектуемых донскими казаками, во всех видах и родах войск, - прокомментировал Вадим Артемов.

Чиновник добавил, что обычно половину из донских новобранцев ежегодно направляют в Сухопутные войска. Также молодые люди проходят службу в ВКС, РВСН, ВДВ и ВМФ.

Во время призыва к местам службы с уже имеющейся военно-учетной специальностью отправились 180 молодых казаков и более 500 новобранцев. Кроме того, 15 юношей будут представлять Ростовскую область в составе Президентского полка комендатуры Московского Кремля.

Всего весной 2023 года в России призыву подлежали 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. Власти подчеркивают, что набор срочников не связан с проведением специальной операции. Молодых людей пообещали не отправлять на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Добавим, информацию о порядке призыва и прохождения службы можно получить по единому номеру «122».

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