В Ростовской области ремонт трассы А-280 останавливать не будут

Уже к 20 июля можно будет задействовать новые двойные полосы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в районе Пятихаток ремонт трассы А-280 останавливать не будут. Об этом сообщил Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, уже к 20 июля можно будет задействовать новые двойные полосы.

– В течение двух - трех дней мы сможем заметно увеличить пропускную способность этого отрезка, - сказал Василий Юрьевич.

Также губернатор сообщил, что перехватывающая парковка около села Самбек не была востребована в течение дня. А вторая перехватывающая площадка, возле села Русский Колодец, начала регистрацию грузового транспорта для отправки колонны в Крым уже завтра.

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