В донском минтрансе рассказали, как добраться из Ростовской области в Крым после ЧП на мосту

Сейчас федеральная трасса в Крым в Ростовской области справляется с нагрузкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП, после которого его перекрыли для транспорта. Всех автомобилистов, направляющихся на полуостров, пустили через сухопутный коридор. Рассказываем, как добраться в Крым через Ростовскую область.

ПО СУШЕ ЧЕРЕЗ ДОН

На данный момент в Крым можно доехать либо из Краснодарского края через паромную переправу, либо по суше через Ростовскую область и новые регионы.

Федеральный минтранс перенаправил основной поток через новые регионы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональному министерству упорядочить автомобильный поток по донской части сухопутного коридора.

В минтрансе Ростовской области отметили, что единственная дорога по суше через донской регион в Крым — федеральная трасса А280 «Таганрог — Джанкой». На нее можно попасть как со стороны Центральной России, так и с Юга.

Тем, кто едет со стороны Москвы по трассе М-4 «Дон», проще всего будет объехать донскую столицу через Северный обход Ростова и потом выехать на федеральную трассу А-280.

А тем, кто движется с Юга, придется либо заехать в Ростов, либо сделать небольшой крюк, обогнув донскую столицу через Аксай или его объезд, а потом через Северный обход Ростова.

СПРАВИТСЯ ЛИ ТРАССА

В минтрансе Ростовской области заверили, что участок федеральной трассы «Таганрог — Джанкой» должен справиться с возросшим пассажиропотоком. При этом при необходимости они могут начать формировать пассажирские автоколонны.

— Федеральная трасса справится с нагрузкой. С нашей стороны глобального усиления трафика еще нет. Если нужно, будет администрировать потоки в колонны, как сейчас делаем с большегрузным транспортом. Но сейчас говорить об этом еще рано, — отметили в областном минтрансе.

РЕМОНТ ПРЕКРАТИТЬ — ПЕРЕХВАТЫВАЮЩУЮ ПАРКОВКУ СООРУДИТЬ

Чтобы не создавать заторы, в донском минтрансе приняли решение приостановить ремонтные работы на трассе А-280.

— Для стабилизации движения ремонтные работы на трассе «А-280» будут временно прекращены до нормализации трафика, — сообщили в региональном минтрансе.

О том, как функционируют перехватывающие парковки для большегрузов, прокомментировали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС:

— В настоящее время функционирует перехватывающая парковка для грузового автотранспорта в Неклиновском районе возле хутора Русский колодец, территория обеспечена электроэнергией, оборудованы туалеты, расположена палатка-столовая, мусорные баки. Также в стадии формирования перехватывающая парковка в районе села Самбек. Там также в ближайшее время появится необходимая инфраструктура.

Отметим, что утром на трассе на границе с ДНР из-за двух ДТП образовались пробки. Чтобы быстро возобновить движение, последствия от них быстро устранили. Потом, днем авария стала виновником нового затора.

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