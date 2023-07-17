Гигантская пробка возникла перед границей Ростовской области и ДНР из-за ЧП на Крымском мосту

Для оказавшихся в дорожном заторе разбили палатку-столовую, организовали перехватывающую парковку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жалобы на огромную пробку в Ростовской области поступают от автомобилистов, застрявших на границе с Донецкой Народной Республикой, перед пунктом пропуска Весело-Вознесенка. Как сообщают в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» местные жители, из-за дорожных работ действовало реверсивное движение. Когда стало известно о ЧП на Крымском мосту, многие водители поменяли маршрут и направились туда. И с увеличением потока машин затор начал расти. Сейчас пробка со стороны Таганрога протянулась на 4,4 километра.

- В настоящее время на участке федеральной трассы проводятся работы по капитальному ремонту. Для стабилизации движения ремонтные работы на трассе «А-280» будут временно прекращены до нормализации трафика, - прокомментировали в министерстве транспорта Ростовской области.

Оказавшимся в пробке оказывается вся необходимая помощь.

- Функционирует перехватывающая парковка для грузового автотранспорта в Неклиновском районе, возле хутора Русский колодец, территория обеспечена электроэнергией, оборудованы туалеты, расположена палатка-столовая, мусорные баки, - рассказали в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС по Ростовской области. - Также в стадии формирования перехватывающая парковка в районе села Самбек. Там также в ближайшее время появится необходимая инфраструктура.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев в связи с ЧП на Крымском мосту распорядился принять необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно по автодорогам через новые российские регионы.

- Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

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