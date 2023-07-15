Родители добровольца СВО из Ростовской области решили продолжить дело сына и стали волонтерами

Никита с гуманитаркой от родителей. Фото: семейный архив Усовых.

Волонтер из Белокалитвинского района Ростовской области, помогая жителям освобожденного Мариуполя, решил сам пойти на передовую добровольцем.

О том, как это произошло, «КП — Ростов-на-Дону» рассказали его родители, которые теперь продолжают дело сына.

ВОЛОНТЕР — ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Волонтерской деятельностью Никита начал заниматься сразу после того как прошел срочную службу в армии. Это было в 2019 году. Тогда он старался помогать нуждающимся в родном Белокалитвинском районе.

- Особое внимание уделял пенсионерам, - вспоминает его мама Галина Федоровна. - При этом работал в хуторе Погорелове учителем русского языка и литературы.

Уже в следующем году волонтер поехал в Норильск ликвидировать последствия разлива дизельного топлива. В 2021-м отправился Сибирь, где бушевали пожары. А в 2022-м Никита оказался в освобожденном, но разрушенном Мариуполе.

- Работы там было очень много, поэтому пробыл там все лето, - продолжает дончанка. - Среди прочего, он развозил гуманитарную помощь и помогал в госпиталях. В то время у него и начали появляться первые мысли пойти на передовую добровольцем.

«НЕ ХОЧУ СКРЫВАТЬ ЛИЦО»

До конца прошлого года Никита возил гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий и часто думал о том, чтобы пойти добровольцем. А 30 декабря прямо заявил родителям, что точно пойдет на передовую.

— Надо. Я не могу оставаться в стороне, — вспоминает слова сына женщина. - Когда узнала о таком решении, всю ночь думала об этом и плакала. В итоге, с мужем и двумя старшими сыновьями одобрили решение Никиты. И считаю его настоящим мужском поступком.

Сейчас парень служит в ДНР. Но более точных данных не сообщает даже своим родителям. Зато на фотографиях Никита просит не скрывать его лицо:

— Не надо никого бояться — все равно мы победим!

«НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО У НАС ТАКИЕ ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ»

После того, как Никита пошел добровольцем, родители решили продолжить дело сына — возить бойцам гуманитарную помощь. Собирают ее среди знакомых, коллег по работе, односельчан. Помогают и предприниматели. А соцработники - готовят блюда солдатам.

— Даже не ожидали, что у нас такие отзывчивые люди. За несколько дней мы насобирали полную машину, — с улыбкой сказала Галина Федоровна.

Привезли ребятам продукты, влажные салфетки и полотенца, консервы, бритвы, шампуни, туалетные принадлежности, средства от комаров. А чтобы парней порадовать домашней едой, зарубили бройлеров - нажарили куриных котлет и пирожков.

— Какие у ребят были эмоции, когда они увидели нас, это просто не передать, — делится новоиспеченный волонтер.

Среди привезенного был и набор лекарств. Их в госпиталь отнес уже их сын Никита — там они точно найдут свое применение.

А сегодня, 15 июля, супруги-волонтеры планируют повезти гуманитарную помощь. В том числе и для того, чтобы совместить приятное с полезным: в этот день их сыну-добровольцу исполнится 25 лет. Сам же Никита мечтает о том, чтобы спецоперация закончилась победой как можно скорее, а он смог и дальше заниматься любимым делом — волонтерством.

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