Пенсионерка из Ростовской области стала волонтером в 91 год

Тамара Михайловна стала волонтером в 91 год. Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Тамара Михайловна из Ростовской области – ребенок войны. Она до сих пор отчетливо помнит, как началась Великая Отечественная.

- И вот сейчас наши ребята опять борются с нацизмом, - вздыхает 91-летняя женщина.

Сейчас пенсионерка – самый пожилой волонтер. Она помогает тем, кто участвует в специальной военной операции.

«НАШИМ ПАРНЯМ НА СЛАДОСТИ»

Тамара Михайловна очень хотела помочь военнослужащим хоть чем-то.

- До сих пор остается загадкой, как она нашла одного из наших волонтеров. Но факт остается фактом. Однажды раздался звонок. На том конце провода была Тамара Михайловна, - рассказывают активисты сообщества «Неравнодушные».

Пожилая женщина сказала, что хочет передать инвалидную коляску. Но было одно важное условие – волонтеры должны были забрать ее с огромным количеством пеленок.

Когда активисты приехали к Тамаре Михайловне, она кроме коляски дала волонтерам тысячу рублей.

- Нашим парням на сладости, - сказала она.

«ПОМОГАЛА И БУДУ ПОМОГАТЬ»

По словам волонтеров, у Тамары Михайловны, и до начала специальной военной операции было, кому помогать.

- У нее тяжело болеет дочь. Но она старается помогать и ребятам, которые сражаются за родину. Тамара Михайловна – удивительно сильный и светлый человек, - говорят добровольцы.

К слову, другая жительница Ростовской области, 74-летняя пенсионерка, тоже старается помочь участникам СВО. Бабушка Серафима – именно так она просит себя называть, вяжет носки для военнослужащих. Причем, делает это практически постоянно.

- Вяжет и днем, и ночью, почти без перерыва, - говорят волонтеры.

Родные пенсионерки много раз просили ее поберечь себя.

- А внуки и вовсе ругают, говорят, чтоб отдыхала немного, - рассказывают активисты.

Но женщина непреклонна в своем начинании.

- Хочу согреть еще одни ножки. Они все - герои. Поэтому помогала и буду помогать, пока есть силы, - сказала ростовчанка.

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