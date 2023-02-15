«От голода грызла дерево»: Ростовские волонтеры вместе с военным спасают больную диабетом лошадь из Мариуполя

Лошадке привезли специальный корм, который прописали ветеринары Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские активисты сообщества "Неравнодушные" помогают жителям Мариуполя, а недавно взяли под опеку и лошадок, проживающих в этом городе. С хозяйкой конюшни ростовчане познакомились несколько месяцев назад. Тогда животные буквально голодали, впрочем, и их хозяйка перебивалась с хлеба на воду.

СНАРЯД УГОДИЛ В КРЫШУ КОНЮШНИ

Жительница Мариуполя рассказала ростовчанам, что во время обстрелов снаряд угодил в крышу конюшни. Только чудом все 11 лошадок остались живы, но некоторые оказались контужены.

- А еще она призналась, что скакунам несладко приходится и после обстрелов. Слабым и изможденным животным был нужен корм, а его просто негде было взять. Дошло до того, что лошадки грызли деревянные подпорки, - рассказывают активисты.

С тех пор ростовчане сами находят и покупают корм, который привозят в Мариуполь.

ДИЕТА ДЛЯ ВЕСТЫ

Но среди всех лошадок есть одна особенная – Веста.

У нее сахарный диабет. Обычный корм ей не подходит. И ветеринары прописали Весте строгую диету.

Кормить ее можно только свекольным жомом.

- Для нее это самое оптимальное питание. Только с ним лошадь набирает вес, - говорят волонтеры.

Чтобы найти свекольный жом по выгодной цене, активисты сделали не один десяток звонков. Искали недорогой и качественный.

ТОННА ЖОМА ДЛЯ ЛОШАДКИ

Когда один из продавцов узнал, для кого предназначен корм, согласился отгрузить его бесплатно.

- Целая тонна жома! Только представьте. Но возник вопрос с доставкой. Роман, владелец корма, живет в станице в Краснодарском крае, - рассказывают активисты.

За деньги организовать доставку проблем не было. Но перевозчики называли непомерную цену – 15 тысяч рублей.

Совершенно случайно о ситуации узнал военный, который жил в той же станице, что и поставщик корма. Он сразу же сказал, что готов лично отвезти корм Весте.

- И вот на прошлой неделе военные привезли в Мариуполь незаменимый для лошадки корм. Кстати, кроме жома Весте передали и два ящика яблок, - улыбнулись волонтеры.

А хозяйка Весты от всего сердца поблагодарила всех за помощь.

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