Сетки, окопные свечи и фирменные футболки: что делают ростовчане в помощь участникам спецоперации

Ростовчане отвозят в зону СВО маскировочные сети и свечи для блиндажей. Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

Ростовская область первой в стране приняла волну беженцев около года назад. Тогда вынужденным переселенцам помогали, чем могли: жильем, финансами, продуктами. Не оставляют людей без помощи и сегодня. Но к этому добавилась и поддержка защитников родины, которые участвуют в СВО. Рассказываем о самой необычной, но очень важной помощи героям от простых людей.

ИДЕАЛЬНАЯ МАСКИРОВКА

- «Отлично », - именно так отреагировали ребята, когда увидели наши маскировочные сетки, - начала свой рассказа волонтер отряда «Неравнодушные» Ксения.

Вот уже несколько месяцев подряд активисты отвозят в зону СВО сети, которые создают своими руками.

- На этой неделе передали нашим бойцам еще пару больших сетей, размер каждой - пять на шесть метров. Важный момент: наши сети создаются под запрос конкретных подразделений - от размещения и местности зависит расцветка и структура сетей, - рассказывает волонтер.

В зоне боевых действий с помощью этих изделий можно быстро спрятать от противника место дислокации бойцов, а также оружие и технику. В качестве материалов добровольцы используют самые простые вещи – старые футболки, кофты и даже купол от парашюта. Ростовчане плетут сети в свободное от работы время, чаще всего - в выходные дни.

А еще добровольцы из простых консервных банок создают окопные свечи. В них помещают гофрированный картон, из него же делают фитиль, а потом все это заливают парафином или воском.

- Окопные свечи очень нужны. С ними можно и чайник вскипятить, и блиндаж осветить. А еще они дарят нашим бойцам кроме практической пользы душевное тепло, - улыбнулась активист.

ДВЕ КАТИ

А две подруги из Таганрога шьют футболки для участников СВО. Раньше приятельницы Екатерины занимались мелким пошивом и ремонтом одежды на дому. Позже благодаря господдержке в виде соцконтрактов тезки открыли по ателье. Помимо платьев и другой одежды для жителей Таганрога женщины шьют одежду, предназначающуюся бойцам: белье, балаклавы и футболки. Кстати, последние украшены логотипом «Z».

Кончено, все вещи в зону СВО они передают совершенно безвозмездно.

- Потому что иначе не можем. Считаем, что наш долг помочь ребятам, которые ради нас рискуют жизнью, - признаются девушки.

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