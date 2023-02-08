Пожилая женщина потратила на посылку всю пенсию и написала трогательное письмо участникам СВО

Волонтеры стараются в каждую посылку вложить частичку тепла. Фото: официальный аккаунт "Неравнодушных" в "ВК"

Сотни жителей донского края с началом специальной военной операции объединились в волонтерское движение «Неравнодушные». Активисты помогают вынужденным переселенцам, а также отвозят помощь участникам СВО.

ОСОБЕННАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ

Именно через ростовских волонтеров пенсионерка из станицы Выселки Краснодарского края передала в зону проведения специальной военной операции скромный подарок, который до слез растрогал сильных и мужественных получателей.

- Бабушке Любе 65 лет, возраст небольшой, но они с мужем инвалиды, болеют, - начали свой рассказ волонтеры.

С кубанской станицей у волонтеров сложились трепетные отношения.

- Для нас это - одна из особенных точек на карте, - пояснили активисты.

По их словам, местные жители, особенно старшее поколение, всегда отзываются на призыв о помощи участникам СВО.

- И вот, бабушка Люба узнала о сборе для наших бойцов и через соседку передала нашему волонтеру небольшой пакет, - рассказывают волонтеры.

Передавая посылку с продуктами пенсионерка очень тихо добавила:

- Пенсия небольшая у нас с мужем. Поэтому, что смогли, то и приобрели.

В посылку бабушка Люба положила письмо. Фото: официальный аккаунт "Неравнодушных" в "ВК"

«В САМОЕ СЕРДЦЕ»

Бабушка Люба – именно так ее называют волонтеры и участники СВО, для которых предназначался презент, пояснила, что потратила на посылку всю пенсию.

- Но мужа-то осталась, так что продержимся, - улыбнулась женщина.

Эта щедрость не могла не тронуть до глубины души. А письмо, которое пожилая станичница приложила к посылке, и вовсе растрогало до слез.

- Милые, родные наши внуки и дети. Пишет вам письмо бабушка-пенсионер. Пенсия у нас с дедом небольшая. Вот что могла, то и собрала от всего сердца, - обращается в своем письме женщина к бойцам.

Также она пожелала героям вернуться домой с победой.

- Когда читали это письмо, слезы текли градом. Невозможное письмо. Неравнодушное. В самое сердце, - заключили волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанки взяли под опеку бездомных собак, которые живут на Шри-Ланке

Мать и дочь выиграли путевку на остров, но вместо размеренного отдыха всю неделю кормили животных (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Кони съели все»: как за девять часов ростовчане спасли от голода 11 лошадей

Ростовчане взяли под опеку 11 лошадей, чудом выживших под обстрелами в Мариуполе (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сиделка парализованной женщины забрала деньги, которые собирали на эвакуацию всем миром, и уехала на Украину

Ростовские волонтеры рассказали подробности истории одного предательства (подробнее)