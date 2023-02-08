Пожилая женщина потратила на посылку всю пенсию и написала трогательное письмо участникам СВО

Волонтеры стараются в каждую посылку вложить частичку тепла. Фото: официальный аккаунт "Неравнодушных" в "ВК"
Сотни жителей донского края с началом специальной военной операции объединились в волонтерское движение «Неравнодушные». Активисты помогают вынужденным переселенцам, а также отвозят помощь участникам СВО.
ОСОБЕННАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ
Именно через ростовских волонтеров пенсионерка из станицы Выселки Краснодарского края передала в зону проведения специальной военной операции скромный подарок, который до слез растрогал сильных и мужественных получателей.
- Бабушке Любе 65 лет, возраст небольшой, но они с мужем инвалиды, болеют, - начали свой рассказ волонтеры.
С кубанской станицей у волонтеров сложились трепетные отношения.
- Для нас это - одна из особенных точек на карте, - пояснили активисты.
По их словам, местные жители, особенно старшее поколение, всегда отзываются на призыв о помощи участникам СВО.
- И вот, бабушка Люба узнала о сборе для наших бойцов и через соседку передала нашему волонтеру небольшой пакет, - рассказывают волонтеры.
Передавая посылку с продуктами пенсионерка очень тихо добавила:
- Пенсия небольшая у нас с мужем. Поэтому, что смогли, то и приобрели.
В посылку бабушка Люба положила письмо. Фото: официальный аккаунт "Неравнодушных" в "ВК"
«В САМОЕ СЕРДЦЕ»
Бабушка Люба – именно так ее называют волонтеры и участники СВО, для которых предназначался презент, пояснила, что потратила на посылку всю пенсию.
- Но мужа-то осталась, так что продержимся, - улыбнулась женщина.
Эта щедрость не могла не тронуть до глубины души. А письмо, которое пожилая станичница приложила к посылке, и вовсе растрогало до слез.
- Милые, родные наши внуки и дети. Пишет вам письмо бабушка-пенсионер. Пенсия у нас с дедом небольшая. Вот что могла, то и собрала от всего сердца, - обращается в своем письме женщина к бойцам.
Также она пожелала героям вернуться домой с победой.
- Когда читали это письмо, слезы текли градом. Невозможное письмо. Неравнодушное. В самое сердце, - заключили волонтеры.
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