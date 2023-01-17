Сиделка парализованной женщины забрала деньги, которые собирали на эвакуацию всем миром, и уехала на Украину

Волонтеры пытаются вывезти из зоны СВО больную женщину и пенсионерку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- За все время работы мы ни разу так вплотную не встречались с предательством, - начали свой рассказ волонтеры ростовского сообщества «Неравнодушные».

Активисты, которые еще год назад даже не знали друг друга, с марта сплотились в волонтерское движение. Они отвозят гуманитарную помощь жителям Донбасса, оказывают поддержку бойцам, защищающим родину, а еще эвакуируют из опасных зон мирных жителей.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Сейчас волонтерам надо срочно вывезти из зоны СВО трех женщин: 89-летнюю пенсионерку, парализованную 48-летнюю женщину и ее сиделку. Родственники отчаянно ждут их в России. Чтобы вывезти людей, требовалось собрать больше 200 тысяч рублей.

Близкие женщин достали большую часть, а ростовчане обещали помочь найти оставшиеся 50 тысяч рублей.

ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ

- Мы готовим эвакуацию. Остался последний этап. Родственники собрали непомерную для них сумму - 150 тысяч рублей. Им помогали все - соседи, друзья, знакомые. С миру по нитке. Люди, живущие в прифронтовой зоне, понимали важность события для этой семьи. Мы же уже насобирали 20200 рублей, - рассказывают добровольцы.

Казалось бы, осталось совсем чуть–чуть. И тут – как гром среди ясного неба. Волонтеры узнают, что сиделка парализованной женщины, которую тоже должны были эвакуировать, уехала.

ЗАБРАЛА И ДЕНЬГИ, И ДОКУМЕНТЫ

- При этом она забрала документы подопечной, а также все деньги, которые ей перевели на эвакуацию. Она просто исчезла. Родственники забили тревогу и попросили знакомых сходить в гости к парализованной женщине, - продолжают активисты.

Выяснилось, что сиделка уехала на территорию Украины.

- Мы не знаем, как понять таких людей. Ведь ей была обещана и уже оказывалась всесторонняя помощь. Сиделку удалось найти, часть денег она вернула, но все же пока суммы не достаточно и мы продолжаем сбор, - говорят волонтеры.

А еще они уверены, что, несмотря на трудности, у них все получится.

- Потому что правда и добро всегда побеждают, - добавили добровольцы.

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