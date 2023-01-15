Ростовчане собирают деньги на эвакуацию 89-летней пенсионерки из зоны СВО

Пожилая женщина верит, что скоро ей помогут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане, которые еще год назад были даже не знакомы друг с другом, с марта сплотились в волонтерское сообщество «Неравнодушные». Они отвозят гуманитарную помощь жителям Донбасса, оказывают поддержку бойцам, защищающим родину, а еще эвакуируют из опасных зон мирных жителей.

СПАСТИ ЖИЗНИ

Сейчас перед волонтерами стоит очередная задача – необходимо вывезти из зоны СВО, с линии, где проходит боевое столкновение, мирных жителей.

- Уже давно пытаемся эвакуировать из одного, горячо любимого нами города, бабушку в возрасте 89 лет. Все не складывается. Сложно, дорого, страшно, - рассказывают активисты.

При этом волонтеры в целях безопасности избегают называть название города.

А недавно выяснилось, что из этого же населенного пункта надо эвакуировать еще одну 48-летнюю женщину.

- Она оказалась парализованной после неудачной операции на позвоночнике. Состояние ее постоянно ухудшается. В данный момент она самостоятельно может только поворачивать голову. За ней ухаживает сиделка. К нам за помощью обратилась дочь прикованной к постели женщины, - пояснили добровольцы. – Дочь с детьми успела в свое время уехать в Крым. И сейчас отчаянно пытается воссоединиться с мамой.

«СИЛЬНЕЕ ВСЕГО – ДОБРО»

Но для того, чтобы вывезти старушку, парализованную женщину и ее сиделку, нужны деньги, и немаленькие – больше 200 тысяч рублей. Основную часть родственники уже собрали.

- Недостающая сумма – 50 тысяч рублей. Мы очень надеемся, что общими усилиями сможем ее собрать, - говорят волонтеры.

Активисты пояснили, что даже сто рублей, пожертвованные неравнодушными людьми, помогут спасти беззащитных женщин. А еще волонтеры верят – с этой задачей они тоже справятся.

- Потому что сильнее всего – добро, - улыбнулись добровольцы.

АЛЛО!

Если у вас есть желание помочь кошке, звоните по телефону или пишите в WhatsApp по номеру 8 909 409 00 00, и мы расскажем, как это сделать.

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