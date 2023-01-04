«Это страшно, когда ты один»: Ростовчане помогли изувеченному жителю Мариуполя, потерявшему жену и дочь

Ростовчанки постоянно навещают раненого жителя Мариуполя. Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушны" в "ВК"

Ростовчане с начала марта помогают вынужденным переселенцам, а также отвозят гуманитарную помощь мирным жителям и военным на Донбасс. И вот копилка добрых дел волонтеров сообщества «Неравнодушные» вновь пополнилась. На этот раз активисты помогли молодому мужчине из Мариуполя.

ПОТЕРЯЛ ВСЕ

Как рассказали волонтеры, 32-летний Александр (имя изменено — прим. Ред.) во время боевых действий потерял не только кров, - в его дом угодил снаряд, но и любимую жену и малышку-дочь.

А еще мужчина получил тяжелую травму руки. Чудом его удалось эвакуировать в Ростов. Вот уже не первый месяц он находится в больнице.

- Вы только военным помогаете? С таким вопросом к нам обратился один из сотрудников больницы, где мы помогаем раненным, - начали свой рассказ волонтеры.

А дальше медики рассказали об осиротевшем вмиг Александре.

- И мы снова окунулись в леденящую душу атмосферу весеннего Мариуполя. Этой весной там погибли жена и дочь этого человека. А ему пытаются спасти руку. Сложная операция - за счет государства, но для нее нужно помочь в оформлении документов, да и просто поддержать человека, - продолжают активисты.

Врачи спасают руку жителю Мариуполя Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

И вот добровольцы отправились в больницу навестить раненого.

- Когда девочки пришли к нему в первый раз, он просто тихо лежал на кровати и смотрел в стену, - говорят добровольцы.

С того дня волонтеры постоянно навещали мужчину, и всегда приносили с собой гостинцы. Александр на тот момент находился в настоящей депрессии. Он считал, что ему больше незачем просыпаться по утрам.

Но волонтеры старались, чтобы мужчина вновь почувствовал радость жизни: рассказывали ему разные истории о своей деятельности, да и просто проявляли участие.

УЖЕ НЕ ОДИН

- На сегодняшний день наши девочки уже помогли с оформлением необходимым бумаг, в том числе - и с поездками в нужные организации. Приносят гостинцы. И, главное, теперь человеку есть, кому позвонить и попросить о помощи или просто поговорить. Знаете, мы ведь долго сомневались, стоит ли связываться с помощью больницам. Но есть хорошая фраза: «Если не знаешь, как поступить правильно, поступи по-человечески». Поэтому сейчас мы продолжаем помогать. Одна операция прошла. Ждем очередную, - сказали волонтеры.

К слову, сам мужчина, несмотря на то, что ему еще далеко до выписки, уже строит планы на жизнь. Он мечтает найти работу и навсегда обосноваться в Ростовской области.

А еще — верит в то, что и ему когда-нибудь улыбнется счастье.

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