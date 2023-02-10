Ростовчане спасают парализованную мать и ее дочь, которые хотели выехать из зоны СВО, но стали жертвами мошенника

Мошенники выманили у двух женщин деньги, предназначавшиеся на эвакуацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области почти год люди, объединившиеся в волонтерское движение «Неравнодушные», помогают вынужденным переселенцам и участникам СВО. Ко всему прочему, недавно у активистов появилось еще одно направление. Они помогают вывезти людей с территорий, где идут или шли боевые действия.

«СТРАХ ЗА ДЕТЕЙ ПОДСКАЗАЛ, ЧТО ХОРОШЕГО ЖДАТЬ НЕ СТОИТ»

Как говорят ростовские волонтеры, к ним за помощью обратилась семья из Подмосковья. До 2014 года люди жили в Мариуполе, потом уехали в Россию.

- Страх за детей подсказал, что ничего хорошего ждать не стоит. Сыну тогда было десять, а дочери всего три года. Пять лет ушло на получение гражданства. Сейчас мы с мужем работаем на заводе, а дети учатся в колледже и школе, - рассказа Юлия.

В 2018 году к ним из Краматорска переехали мама и сестра Юли.

- Вшестером жили в однушке, не жаловались. А в 2020 году мама и сестра отправились в Краматорск, чтобы подтвердить инвалидность, - продолжает женщина.

Там их застала пандемия. Обратно они выбраться не смогли.

Но, как говорится, беда не приходит одна.

- В декабре прошлого года у мамы случился гипертонический криз. Потом у нее обнаружили опухоль, ее парализовало. В то же время у сестры очень серьезные проблемы с сердцем. Сами понимаете, что первую группу инвалидности просто так никому не дают. Они и по сей день в Краматорске, - продолжает Юля.

«ВЕРИМ, ЧТО ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Семья, несмотря на трудности, по-прежнему мечтает воссоединиться. Юля с мужем даже взяли в ипотеку двухкомнатную квартиру.

- Одна комната – для мамы с сестрой. Вторая – для нас с детьми, - пояснила Юля.

А еще насобирали деньги – больше ста тысяч рублей, для того, чтобы вывезти женщин из Краматорска. Нашли и людей, которые пообещали найти машину «скорой» для перевозки парализованной пенсионерки.

Но, отдав всю наличку, больше этих «помощников» семья не видела.

- Они просто столкнулись с мошенниками, наживающимися на чужой беде, - вздыхают волонтеры.

Сдаваться семья не собирается. Юля с супругом, выплачивающие долг за квартиру, смогли взять в кредит 50 тысяч.

- Больше банки просто не дали, - поясняют волонтеры.

А для того, чтобы вывезти женщин из опасной зоны, нужно еще 75 тысяч рублей.

Активисты говорят, что, когда к ним за помощью обратилась Юлия, они не капли не сомневались в том, что сделают все для того, чтобы вывезти двух женщин из города.

- Объявили сбор средств. Мы верим, что у нас все получится, и вскоре семья вновь воссоединится, - добавили волонтеры.

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