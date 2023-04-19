«Пошел добровольцем, чтобы быть с детьми»: главрач-волонтер рассказал об удивительных случаях из операционной в зоне СВО

Доктор проводил до 20 операций в день. Фото: Личный архив героя публикации

Знать, как оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, и благодаря этому спасти чью-то жизнь. Главврач больницы скорой помощи Новочеркасска Борис Гуркин, оперирующий травматолог-ортопед и волонтер, работающий на Донбассе, выступил организатором курсов тактической медицины.

СОТНИ ОПЕРАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

В апреле Борис Гуркин и его коллеги, взяв отпуск, отправились в Луганскую Народную Республику. И это не первый выезд главврача на Донбасс. В прошлом году он уже оказывал помощь пациентам местной больницы – как простым жителям, так и российским военнослужащим.

- Первый раз я был там в августе прошлого года. Тогда в составе бригады врачей-волонтеров ездил на Донбасс и работал врачом травматологом две недели, - вспоминает доктор. - Когда началась операция, я, зная насколько там нелегко, и зная, что врачи моего профиля там основные, решил выступить примером, чтобы привлечь моих коллег. Так сказать, протоптать дорожку, показать, что это можно и нужно делать.

Родные без вопросов отпустили главу семьи в зону спецоперации. У Гуркиных - династия медиков. Более того, Борис Евгеньевич - майор медицинской службы в запасе, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Во вторую поездку в ЛНР с главврачом поехали несколько сотрудников его больницы. Фото: Личный архив героя публикации

- Супруга все тяготы прошла вместе со мной. Она и сама бы со мной поехала, - рассказывает о своем крепком тыле главврач. - Но нужно семьей заниматься.

Вместо положенного отдыха и в этом году Борис Гуркин снова поехал спасать жизни в больницах ЛНР. Вместе с ним - врач-травматолог Дмитрий Стеблин, заместитель главврача по общим вопросам Александр Буцев вызвался выполнять работу санитара, а повез бригаду водитель скорой помощи Александр Кадемин. За семь дней проведенных там, врач провел около ста хирургических операций. В среднем, их было по 10-20 в день. Таким образом, доктор спас более сотни раненых.

- Были, конечно, сложные случаи, - продолжает Борис Евгеньевич, - огнестрельные, минно-взрывные ранения, повреждения больших объемов тканей и нескольких сегментов конечностей. Приходилось работать, в том числе и со специалистами другого профиля: реаниматологами, нейрохирургами. И такое случалось каждый день.

ЗАКУПИЛИ РАСХОДНИКИ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Работать приходилось в непростых условиях. То и дело слышались звуки разрывающихся снарядов. Самый близкий прозвучал в нескольких километрах.

- Если мы приезжаем на неделю-две, то местные медики все - герои. Они постоянно живут и работают в условиях огромной нагрузки, и им нужна помощь и материальная, и моральная, и техническая подмога, - говорит Борис Гуркин.

Оперировать приходилось и мирное население, и военных, часто после тяжелых ранений. Фото: Личный архив героя публикации

Помимо этого, Борис Гуркин вместе с коллегами доставил в Луганск гуманитарный груз. Удостоившись в декабре 2022 года за пример добровольческого труда международной премии #МЫВМЕСТЕ в спецноминации «Мы вместе с Россией», врач потратил премиальные на закупку расходников для больниц Донбасса. Примеру главврача последовали и коллеги из больницы.

- Приобрели за свой счет костыли, перевязочный материал, - перечисляет травматолог, - носилки, спальные мешки, специальные металлические конструкции для операций, перевязочные средства, шовный материал.

ВРАЧИ ЕДУТ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Кроме того, на полученный грант доктор планирует развивать движение врачей-волонтеров, которые едут в зону СВО со всей России.

– Туда едут врачи со всей России, - продолжает собеседник. - Можно увидеть докторов и из Сибири, и из Москвы, из Санкт-Петербурга. Я встречал специалистов из Татарстана. Отовсюду приезжают и помогают всем, чем могут. Хочется помочь людям. Я верю, что это возможно. Что есть результат. Своей работой я хочу привлечь других врачей. Считаю, что если каждый специалист уделит немного внимания, и поможет там, где нужны рабочие руки, то будет только лучше.

За свою первую поездку в ДНР Борис Гуркин провел 117 операций. Фото: Личный архив героя публикации

ИСТОРИЯ ИЗ ПОЛЕВОГО ГОСПИТАЛЯ

Сам врач признается: работа врача будь-то госпиталь или линия соприкосновения - это совсем другая жизнь, другие условия, совсем другое измерение. А больше всего ему запомнился такой случай.

- У нас был один военнослужащий из ЛНР. Он пошел добровольцем, потому что там сражались его дети. И дочь и сын – все принимают участие в СВО. И он не мог остаться в стороне, хотя ему уже под 60 лет, - вспоминает доктор. - Вскоре получил серьезное осколочное ранение, потерял часть конечности, но даже находясь на операционном столе, он ждал того момента, когда вернется и снова будет со своей семьей.

КОГДА СЧЕТ ИДЕТ НА МИНУТЫ

Сейчас апрель. А следующий отпуск у Бориса Евгеньевича в августе. И проведет он его не в турецком отеле. В свой отпуск он и его коллеги готовятся снова отправиться в зону проведения спецоперации. Там, где нужны. В любые медучреждения, где есть дефицит кадров и необходимость в дополнительных рабочих руках.

Победив в одной из номинаций премии "МЫ вместе", Борис Гуркин направил приз на закупку гуманитарной помощи больницам ЛНР. Фото: Личный архив героя публикации

- И курсы тактической медицины, как идея, появились после моей поездки на Донбасс, - говорит медик. - Тогда стало понятно, что и силовикам, и гражданскому населению не хватает навыков оказания первой помощи. Особенно тогда, когда счет идет на минуты и рук медицинских работников не хватает или они находятся далеко, а пострадавших вокруг много.

Эти курсы позволят каждому человеку, каждому желающему посмотреть, потренироваться, послушать, чтобы в будущем быть готовым ко многому. Первую помощь должен уметь оказывать каждый в экстренных ситуациях, не обязательно связанных с военными действиями: при отравлениях, при травмах, повреждениях, шоковом состоянии.

А слово тактическая медицина подразумевает оказание этой помощи в экстремальной ситуации. И эта помощь должна быть оказана своевременно.

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