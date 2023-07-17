Генпрокуратура нашла у бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией Ростова имущество на 134 миллиона

Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Даниил ОПАРИН
Генеральная прокуратура предъявила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями Ростова.
Дело в том, что бывший начальник, еще работая в полиции, был владельцем многомиллионных активов. Среди них: три машины, шесть объектов недвижимости, наличные и безналичные денежные средства. Все имущество оценивается в 134 миллиона. Чтобы скрыть свое состояние, бывший полицейский свои богатства оформлял на родственников.
– Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Гуковский городской суд Ростовской области направлено исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства, - сообщили в ведомстве.
Расследование уголовного дела по факту получения взяток бывшим полицейским продолжается.
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