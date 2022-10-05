Выньте руки из карманов: кто в Ростове-на-Дону чаще попадается на взятках

За взятку можно оказаться за решеткой на 10 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как известно, нет таблетки от коррупции: раз проглотил - и здоров. Бороться со взяточничеством пытались еще законами Хаммурапи Древнего Вавилона, но не получилось. А вот умением договариваться, по одной из версий, «обязаны» Древней Византии.

Оттуда заимствована система кормления: глава государства назначил своих представителей на территории, а вот выплаты им не назначил. Хитрец экономил. Но представители не сильно расстроились. Они нашли путь к прибыли, намекнув населению, на что готовы за особые подношения. Так и пошло: если надо решить какой-то вопрос, нужно нести и подарки. Византии уже нет, а взятка и коррупция живут.

О ПРИЛИЧИИ И СНАХ О ВЗЯТКАХ

- Давайте говорить честно: полная победа над коррупцией невозможна, - считает юрист Ирина Шевченко. - Надо учитывать социальную сущность человека. Мы же не можем остановить насильственные преступления? Очень хотим, но не можем. Тут такая же история. Главная задача - максимально минимизировать. Преступления должны стать неприличными. Всегда вздрагиваю, когда слышу: «Не очень умный человек, что попался на взятке». Акцент - на попался, не осуждая, что человек получил деньги. Недавно ради интереса забила в поисковике, к чему снится взятка. Не поверите: брать взятку - к большим деньгам, а давать взятку - к поступку, который будет скрыт. Даже немного расстроилась: на таком обыденном уровне оправдывается преступление.

Привычка "договариваться" известна еще с древних времен. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Чаще всего коррупция ассоциируется с дачей и получением взятки. Во многом это действительно так.

- Однако с позиции права понятие коррупции несколько шире, - поясняет руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Ростовской области Евгений Черноскутов. - Под коррупцией принято считать любое незаконное использование лицом своего должностного положения в целях получения материальной выгоды для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление материальной выгоды такому лицу.

С точки зрения законодательства, к числу коррупционных преступлений, помимо взяточничества, относятся злоупотребление и превышение должностными полномочиями, служебный подлог, совершенные из корыстной заинтересованности, коммерческий подкуп, хищение имущества, совершенные с использованием служебного положения, и прочее.

КТО БЕРЕТ?

Берет, конечно же, человек. От личных качеств которого многое зависит. Но не меньшее значение имеет профессия. Уже много лет существует негласный список специальностей, которые наиболее подвержены коррупции. В нем - государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, врачи, педагоги. От их решения, отношения к выполнению своих обязанностей, «забывчивости» и требований зависят люди, которые к ним обращаются. Могут покарать, а могут и пойти навстречу.

Но опять же, надо понимать, это лишь верхушка айсберга, то, что становится известно оперативным службам и следствию, реальную картину могут только «дорисовать» масштабные социологические опросы, да и то при условии анонимности ответов.

Донской регион мало отличается от других. Хотя Ростову-купеческому присуща черта договариваться и на пути к цели обходить «препятствия» любым способом.

"Подарок" даже за 100 рублей может считаться взяткой. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В нынешнем году следственными органами Ростовской области возбуждены уголовные дела о коррупции в отношении более 200 человек. За 8 месяцев в производстве следователей следственного управления СК России по Ростовской области находилось 321 уголовное дело коррупционной направленности. По 125 уголовным делам расследование завершено, они направлены в суд.

ДАЧА ВЗЯТКИ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Каждое уголовное дело - особая ситуация. В одном случае человек сам предлагал деньги, умоляя о помощи (к примеру, студенты, желающие сдать зачет). В другом - чиновник специально создал схему обогащения.

Как подчеркивают в региональном следкоме, чтобы не оказаться под следствием за дачу взятки, не нужно ее передавать, даже если требования сопряжены с вымогательством.

- В нынешнем году завершено расследование уголовного дела о даче предпринимателем взятки сотруднику правоохранительного органа за положительный исход проверки, - рассказал заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Ростовской области Артем Горбань. - По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении лица вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы.

Только в этом году в Ростовской области в суд направлено 125 уголовных дел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очень важно, чтобы у граждан было отчетливое понимание, что:

- дача взятки наказывается не менее строго, чем ее получение;

- вымогательство взятки не исключает уголовной ответственности за ее дачу;

- передача ценностей даже за законные действия считается взяткой;

- минимального размера взятки законом не установлено (даже 100 рублей - взятка);

- не имеет значения передача ценностей состоялась до или после совершения должностным лицом действий (бездействия), принятия им решения;

- даже словесное обещание или предложение выступить посредником в передаче взятки является преступлением (в практике следственных органов имеются примеры направления в суд и вынесения обвинительных приговоров по делам об обещании либо предложении адвокатами и обычными гражданами «договориться» с должностными лицами и выступить посредниками в передаче им денег, в то время как такая договоренность могла отсутствовать);

- если должностное лицо требует передачи взятки, необходимо ДО передачи ценностей обратиться в правоохранительные органы для последующего изобличения преступной деятельности.

Это закон. А что касается морального аспекта, то эксперты - сотрудники следствия, адвокаты, общественные деятели - сходятся в одном: коррупция должна стать неприличной. И начинать каждый должен с себя.

3 СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНА

«КП - Ростов-на-Дону» попросила заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Ростовской области Артема Горбаня прокомментировать жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый.

Ситуация № 1

Человеку хочется порадовать педагога. Добрую, внимательную, ответственную и дружелюбную. Но ничего же страшного не будет от коробки конфет? Уже много лет подарки - дань уважения.

- Для признания такого презента взяткой необходимо выяснить, с какой целью он передан. Если в качестве подкупа либо благодарности за какое-то действие (бездействие) или решение должностного лица (например, за успешную сдачу зачета, экзамена, практики, курсовой работы и т.п.), то имеем дело со взяткой.

Ситуация № 2

Человек побаивается дарить знакомому госслужащему традиционные кофе, алкоголь, конфеты. Сумма презента может выйти за рамки установленных 3000 рублей (по закону о таком подарке необходимо уведомлять). Но приятный сюрприз сделать хочет. Подумав, даритель решил нарисовать картину или сделать красивое украшение из бисера. Два дня старался, глаз не смыкал, что скажет следователь? Взятка?

- Прежде всего, необходимо понимать, что кофе, алкоголь, конфеты могут быть предметом взятки, даже если их стоимость менее 3000 рублей. Взяткой будет считаться любой презент, если он передан за совершение должностным лицом действий (бездействия) в пользу дающего. Предмет взятки, изготовленный собственноручно и имеющий материальную ценность, в ходе расследования должен получить денежную оценку, в том числе экспертным путем.

Ситуация № 3

Человек поехал отдыхать вместе с семьей должностного лица, с которым долгое время дружит. Так получилось, что полностью оплатил отдых. Обстоятельства точно неизвестны, можно предположить, что случайно у кассы оказался первым.

- Оплата туристических, санаторно-курортных путевок, проезда и проживания должностному лицу либо членам его семьи считается оказанием услуг имущественного характера и может выступать в качестве способа передачи/получения взятки. Более того, при передаче/получении взятки за общее покровительство или попустительство по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.

КОНКРЕТНО

Законодательство различает взятки: мелкую (до 10 000 рублей), простую (до 25 000 рублей), в значительном (более 25 000 рублей), крупном (более 150 000 рублей) и особо крупном (свыше 1 млн рублей) размерах. Чем больше размер передаваемой взятки, тем суровее законом предусмотрена ответственность.

Дача взятки (статья 291 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Получение взятки (статья 290 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Мелкое взяточничество (Статья 291.2 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: лишение свободы до 3 лет.

Посредничество во взяточничестве (291.1 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы.

Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до десяти лет лишения свободы.

Превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до 10 лет лишения свободы.

Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (статья 201 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до 10 лет лишения свободы.

Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Провокация взятки, коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ):

Одно из возможных наказаний: до пяти лет лишения свободы.

ВАЖНО

О фактах коррупции следует сообщать по телефонам:

+7 (863) 210-97-76 — горячая линия СУ СК России по Ростовской области «Остановим коррупцию».

+7 (863) 249-24-77 — телефон доверия ГУ МВД России по Ростовской области. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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