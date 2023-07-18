В Ростовской области мужчина подобрал чужой телефон и перевел через него деньги

Найденный на лавке телефон мужчина не отнес в полицию, а оставил себе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске Ростовской области у 52-летнего местного жителя пропал телефон после прогулки. Мужчина оставил его на лавочке, а когда вспомнил о пропаже и вернулся, гаджета уже не было. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Во время расследования полицейские вышли на след 22-летнего парня. Было установлено, что молодой дончанин нашел на лавке телефон и решил забрать его себе. А затем на чужом смартфоне зашел в приложение мобильного банка и перевел все деньги себе на счет. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

– В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в ведомстве.

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