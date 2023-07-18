В Ростове задержали серийного вора, грабившего церкви и прохожих

Ростовчанин задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в серии краж и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.

На след злоумышленника удалось выйти после заявления одной из жертв. К полицейским обратилась мать мальчика, у которого неизвестный похитил телефон. Предварительно, ростовчанин заметил на улице ребенка, который ремонтировал велосипед, подошел к нему и стал спрашивать дорогу. Пока мальчик пытался помочь мужчине и искал в навигаторе адрес, тот воспользовался моментом, выхватил из рук школьника смартфон и скрылся.

Вскоре стражи правопорядка вышли на след 32-летнего местного жителя. Во время следствия выяснилось, что мужчина причастен еще к нескольким кражам и грабежу.

Известно, что ростовчанин орудовал в местных храмах и церквях. Он заранее выбирал место для совершения преступления. Затем выжидал подходящий момент и заходил в помещение через окно. Далее мужчина забирал деньги, которые жертвовали прихожане на благотворительность.

В добавок к этому дончанин похитил перфоратор на стройке в одном из районов города.

– Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей. Часть похищенного ростовчанин продал, а деньги успел потратить, – сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ростовчанин задержан.

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