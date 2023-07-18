Движение автобусов из Ростовской области в Крым возобновили, билеты уже продают

Автобусы будут переправляться через Керченскую переправу паромами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области восстановили продажу билетов на рейсовые автобусы в Крым. Об этом говорится в официальной группе в VK автовокзалов региона.

- Возобновлено движение рейсов в Крым и обратно. Открыта продажа билетов. Автобусы будут переправляться через Керченскую переправу паромами, - сообщили пассажирам.

В Минтрансе России при этом уточняют, что паромная переправа сейчас выполняет перевозку только грузовиков и рейсовых автобусов. Легковые машины на полуостров пока не доставляют.

Добавим, добраться в Крым сейчас также можно на поезде, однако все вопросы следует уточнять в кассах.

Есть возможность доехать и на собственном автомобиле. После полуночи 18 июля было открыто движение по Крымскому мосту в реверсивном режиме, по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь. Доступен также маршрут через новые регионы страны.

- Путешественники, которые отправились на личном транспорте, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская, - добавили в Минтрансе России.

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