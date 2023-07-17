Губернатор рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика

На трассах сейчас увеличили плотность нарядов экипажей ГИБДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в Telegram о дорожной ситуации в регионе после ЧП на Крымском мосту.

В первую очередь, на Дону был ограничен ремонт проезжей части по направлению в Джанкой. На этом маршруте сейчас в области работают две перехватывающие парковки. В одном из пунктов, в районе села Самбек, действует пункт временного размещения для отдыха водителей и их пассажиров.

- Совместно с Минтрансом ДНР разработан алгоритм прохождения автоколон, которые следуют из Крыма через Ростовскую область. С погрануправлением договорились об увеличении числа сотрудников на Весело-Вознесенском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском пунктах пропуска, а также о минимизации мероприятий по досмотру транспорта, - сообщил Василий Голубев.

Также на аварийных участках трасс М-4 и А-260 были выставлены дополнительные посты ДПС, увеличили плотность нарядов экипажей ГИБДД.

Известно, что ранее приостановили продажи билетов на автобусные рейсы, следующие из Ростовской области в Республику Крым.

АЛЛО!

Информацию об альтернативном маршруте можно узнать в Минтрансе Дона по телефону горячей линии: +79185257774;

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