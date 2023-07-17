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НовостиОбщество17 июля 2023 9:49

Внушительная пробка собралась на трассе М-4 между Краснодаром и Ростовом

Машины попали в затор из-за двух дорожных аварий
Ангелина СКИБА
Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют проезд в ручном режиме

Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют проезд в ручном режиме

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

17 июля в Ростовской области внушительная пробка собралась на участке трассы М-4 «Дон», который ведет из Ростова-на-Дону в сторону Краснодара. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе донского Минтранса.

- Пробка образовалась из-за двух механических ДТП. В настоящее время последствия ликвидированы. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме для скорейшей локализации последствий, - говорится в официальном сообщении.

К слову, ранее некоторые СМИ сообщали якобы об усилении мер безопасности на указанном участке пути.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», после полудня 17 июля затор, протяженностью около 6 км, сохраняется в районе хутора Цукерова Балка.

Добавим, пробка сейчас также наблюдается на трассе А-280, на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики.

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