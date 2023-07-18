Экс-главу Ростовского областного суда задержали по делу о семи взятках

Предварительно, обвинения предъявили по статье о взятках Фото: Артем КИЛЬКИН

Из Ростовской области в Москву доставили экс-председателя Облсуда региона Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову. После этого состоялось задержание по делу о взятках, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

- Обвинения предъявили по части 6 статьи 290 УК РФ. В Москву Татьяну Юрову и Елену Золотареву доставили для избрания меры пресечения, - прокомментировал источник издания.

Предварительно, экс-главу Областного суда Ростовской области подозревают в семи эпизодах нарушения закона. Напомним, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение следствия в отношении специалиста. Известно, что это решение позже было обжаловано в Верховном суде России. После этого подозреваемая попала в больницу и некоторое время находилась под присмотром медиков.

Добавим, сообщается также, что разбирательства могут быть связаны с расследованием в отношении начальника управления судебного департамента Ростовской области.

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