Экс-главу Ростовского областного суда задержали по делу о семи взятках

Предварительно, обвинения предъявили по статье о взятках
Фото: Артем КИЛЬКИН
Из Ростовской области в Москву доставили экс-председателя Облсуда региона Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову. После этого состоялось задержание по делу о взятках, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
- Обвинения предъявили по части 6 статьи 290 УК РФ. В Москву Татьяну Юрову и Елену Золотареву доставили для избрания меры пресечения, - прокомментировал источник издания.
Предварительно, экс-главу Областного суда Ростовской области подозревают в семи эпизодах нарушения закона. Напомним, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение следствия в отношении специалиста. Известно, что это решение позже было обжаловано в Верховном суде России. После этого подозреваемая попала в больницу и некоторое время находилась под присмотром медиков.
Добавим, сообщается также, что разбирательства могут быть связаны с расследованием в отношении начальника управления судебного департамента Ростовской области.
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