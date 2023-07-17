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НовостиОбщество17 июля 2023 13:07

Экс-зампредседателя Ростовского областного суда увезли на допрос в Москву

Предположительно, специалиста должны опросить в качестве свидетеля в рамках следствия
Ангелина СКИБА
Ранее в ВККС разрешили возбуждение дела в отношении экс-председателя Ростовского облсуда

Ранее в ВККС разрешили возбуждение дела в отношении экс-председателя Ростовского облсуда

Фото: Артем КИЛЬКИН

Из Ростовской области на допрос в Москву вывезли отстраненную от должности зампредседателя Ростовского облсуда Татьяну Юрову. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Блокнот Ростов».

Предположительно, специалиста в качестве свидетеля должны опросить в рамках следствия. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» не располагают официальным подтверждением этой информации.

Напомним, ранее участники комиссии Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) дали согласие на возбуждение дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Сейчас жалобу по этому вопросу рассматривают в Верховном суде России. Известно, что 12 июля 2023 года Елена Золотарева была госпитализирована в реанимацию.

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