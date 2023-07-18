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НовостиОбщество18 июля 2023 13:29

В Ростове на Полторацкого за 15,9 млн рублей оборудуют подходы к электричке

Подрядчика должны определить 20 июля 2023 года
Ангелина СКИБА
Обновление площадки необходимо провести до 15 марта 2024 года

Обновление площадки необходимо провести до 15 марта 2024 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону за 15,9 млн рублей оборудуют подходы к ж/д остановке «Орджоникидзе» на улице Полторацкого. Сейчас власти ищут подрядчика, который согласится выполнить задачу. Конкурс открыт на сайте госзакупок.

Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 17 июля включительно. Победителя тендера определят 20 июля 2023 года. Деньги в рамках контракта поступят из городского бюджета.

Обновление площадки необходимо провести до 15 марта 2024 года. Гарантия на нижний слой дорожного покрытия должна составлять 5 лет, гарантийные сроки для верхнего слоя установят в зависимости от интенсивности движения, примерно на 8 лет.

Добавим, заказчиком работ выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону.

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