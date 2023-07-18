В Ростове до конца сентября ограничат проезд на участке улицы Привокзальной

Ограничения связаны с работами по прокладке инженерных коммуникаций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 19 июля в Ростове-на-Дону собираются ограничить движение машин по улице Привокзальной. Об этом напоминает городской департамент автодорог.

Сложности с проездом ожидаются на участке Привокзальной от здания № 2 А до № 3 В.

Дорожные изменения будут действовать до 30 сентября 2023 года, это связано с работами по прокладке инженерных коммуникаций.

Добавим, ранее в Ростове-на-Дону возобновили продажи билетов на рейсовые автобусы в Крым.

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