В Ростове до конца сентября ограничат проезд на участке улицы Привокзальной

Ограничения связаны с работами по прокладке инженерных коммуникаций
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 19 июля в Ростове-на-Дону собираются ограничить движение машин по улице Привокзальной. Об этом напоминает городской департамент автодорог.
Сложности с проездом ожидаются на участке Привокзальной от здания № 2 А до № 3 В.
Дорожные изменения будут действовать до 30 сентября 2023 года, это связано с работами по прокладке инженерных коммуникаций.
Добавим, ранее в Ростове-на-Дону возобновили продажи билетов на рейсовые автобусы в Крым.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области открыли горячую линия для туристов, направляющихся в Крым
Водителям подскажут схемы объезда, а также укажут места с достопримечательностями (подробности)