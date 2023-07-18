В Ростовской области открыли горячую линия для туристов, направляющихся в Крым

Консультации должны вести в круглосуточном режиме Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области открыли горячую линию для туристов, направляющихся в Крым и обратно. Об этом сегодня, 18 июля, информирует донской Минтранс.

- Специалисты окажут поддержку тем, кто был вынужден изменить свой маршрут, - пояснили в ведомстве.

Туристам подскажут схемы объезда Крымскорго моста и расскажут об интересных местах по пути следования и достопримечательностях Дона.

Круглосуточные консультации должны вести представители «Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. После этого путешественников попросили воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирая альтернативный маршрут.

Власти Ростовской области со вчерашнего дня приняли ряд оперативных мер для помощи тем, кто направлялся в Крым.

АЛЛО!

Номер телефонной горячей линии для туристов в Ростовской области: 8 (804) 333-32-31;

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