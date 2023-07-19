В Ростовской области нашли заросли амброзии и повилики

Всего специалисты обследовали 42 тысячи гектаров.
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
В Ростовской области на территории двух районов Ростовской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили заросли двух сорняков – амброзии полыннолистной и повилики.
Всего специалисты обследовали 42 тысячи гектаров. И нашли нарушения на территории Веселовского и в трех сельских поселениях Целинского районах. Образцы сорных растений были взяты для проведения лабораторных исследований.
А собственникам участков, где нашли амброзию и повилику, было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
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