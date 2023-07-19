В Суворовском Ростова на торги выставили участок, предназначенный для застройки

На свободном пространстве предполагается возведение жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация «Дом.РФ» выставила на аукцион в Ростове-на-Дону 32,8 га земли в районе Суворовского. Соответствующую информацию можно найти на сайте организации.

Речь идет о земельном участке вблизи переулка Белоусова. Площадка подлежит застройке в рамках комплексного развития территории.

- В рамках концепции предполагается возведение многоэтажных жилых домов. Ближайшее окружение представлено домами Суворовского с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры, - говорится в опубликованном объявлении.

Общая площадь планируемых квартир составляет от 150 тысяч до 206 тысяч кв метров. Часть жилья возведенного должны безвозмездно передать государству.

Начальная цена лота - 13,9 млн рублей. Торги проведут в электронной форме. Заявки будут принимать до 7 августа 2023 года, 11 августа определят победителя.

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