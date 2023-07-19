С 2024 года в Ростове начнут развивать 4 участка в 16,3 га, выделенных под КРТ

Под развитием территорий в том числе подразумевается проведение реновации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону с 2024 года планируют начать обновление четырех участков, выделенных под комплексное развитие территорий (КРТ). Об этом ранее сообщили в региональном Минстрое.

Капитальное преображение должно коснуться общей площади в 16,3 га. Градостроительный потенциал достигает почти 100 тысяч кв. метров.

Речь идет о пространствах в следующих границах: Соколова - Седова - Чехова - Станиславского; Нижнебульварная - 7-го Февраля - Красных Зорь - Грибоедовского; Мечникова - Ивановского - Фрунзе - Сеченова; 40-я линия - Рябышева - Клавишного - Черевичкина.

Отметим, в частности, под развитием территорий подразумевается проведение реновации: демонтажа или реконструкции старых многоквартирных домов и хрущевок с износом элементов до 70 %.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Полторацкого за 15,9 млн рублей оборудуют подходы к электричке

Подрядчика должны определить 20 июля 2023 года (подробности)