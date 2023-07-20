Ночью в Батайске на улице Промышленной сгорело 250 кв. метров мусора

На месте происшествия задействовали 8 человек и 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошедшей ночью потушили пожар в Батайске на улице Промышленной. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- В районе Промышленной, 19 горел мусор на площади в 250 кв. метров.Вызов поступил в 1:02, локализацию объявили в 1:20, полностью горение ликвидировали в 1:55, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники.

Добавим, ранее в Ростове на улице Товарищеской сгорело 25 кв. метров мусора. Напомним, сейчас в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 15 октября, до этого момента нельзя разводить костры на природе, палить мусор и сухую растительность.

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