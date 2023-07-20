В Ростовской области осужденного за разбой заставили вернуть пострадавшему 350 тысяч рублей

Пристав ФССП добился выплаты морального вреда потерпевшему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области должника, который не хотел возмещать моральный вред за разбойное нападение, заставили платить дополнительный сбор и ограничили в правах. После этого мужчина сразу же вышел на контакт, рассказали в пресс-службе управления ФССП России по региону.

Как уточнили в ведомстве, нарушитель после суда изначально должен был выплатить 350 тысяч рублей, но всячески этого избегал.

Специалист ФССП в такой ситуации решил воздействовать через ограничение водительских прав и запрет на выезд за границу. Эти решения прибавили к основной сумме долга еще 24,5 тысячи рублей. Кроме того, началось удержание денег из доходов мужчины на работе.

В итоге возмущенный и напуганный должник все вернул, и пострадавший, который потерпел моральный ущерб, смог получить деньги, положенные по закону.

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