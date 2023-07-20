В Ростове за 8 млн рублей отремонтируют фасад главной хоральной синагоги

Подрядчика выполнение работ должны определить в августе 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону за 8 млн рублей отремонтируют фасад здания главной хоральной синагоги, в которой сейчас располагается кожно-венерологический диспансер. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заявки от подрядчиков, которые готовы выполнить ремонт, принимают с июля. Победителя тендера должны определить 4 августа 2023 года.

Напомним, здание, требующее обновления, находится на пересечении Баумана и Ульяновской. С 1868 года это была главная хоральная синагога. В 1935 году постройку национализировали и разместили в ней медучреждение.

Сейчас бывшая синагога считается объектом культурного наследия. Это памятник истории и культуры народов России регионального значения.

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