В Ростове на Стачки потушили горящую легковушку

Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Сокол» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем 20 июля на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, также было опубликовано видео с места происшествия.

Судя по кадрам, пострадали «Жигули», их припарковали на обочине, к этому моменту из-под капота уже шел густой дым. Люди отметили, что машина находилась недалеко от ТЦ «Сокол».

Информацию о случившемся подтвердили также в пресс-службе донского управления МЧС. По данным ведомства, транспорт вспыхнул в пути следования, но возгорание успели потушить до прибытия пожарных. От МЧС на этот вызов приезжали 4 человека на одной единице техники.

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