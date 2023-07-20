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НовостиПроисшествия20 июля 2023 10:30

В Ростове на Стачки потушили горящую легковушку

Из-под капота у припаркованной машины шел густой дым
Ангелина СКИБА
Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Сокол»

Инцидент произошел недалеко от ТЦ «Сокол»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем 20 июля на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, также было опубликовано видео с места происшествия.

Судя по кадрам, пострадали «Жигули», их припарковали на обочине, к этому моменту из-под капота уже шел густой дым. Люди отметили, что машина находилась недалеко от ТЦ «Сокол».

Информацию о случившемся подтвердили также в пресс-службе донского управления МЧС. По данным ведомства, транспорт вспыхнул в пути следования, но возгорание успели потушить до прибытия пожарных. От МЧС на этот вызов приезжали 4 человека на одной единице техники.

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